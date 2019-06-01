شكرا لقرائتكم طارق حامد يوزع مصاحف على جماهير الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام طارق حامد لاعب وسط نادي الزمالك، بتوزيع مصاحف القرآن الكريم على بعض الجماهير تيمناً ببركة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

يشار إلى أن نادي الزمالك يستعد لمواجهة نظيره حرس الحدود في العاشرة مساء الاثنين المقبل على ستاد المكس بالاسكندرية بمنافسات الدوري العام .

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يذكر أن طارق حامد قد غاب عن الزمالك فى المباراة الأخيرة أمام الإنتاج الحربى للإصابة، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع 31 من منافسات بطولة الدورى الممتاز نظرا لإيقافه وقاد خط الوسط فى تلك المباراة محمود عبد العزيز ومحمد إبراهيم فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل 1 / 1 وسيغيب الأخير عن الأبيض فى اللقاء القادم نظرا لإيقافه بعد حصوله على إنذار ثالث فى اللقاء الأخير أمام الإنتاج.

ويعود طارق حامد لقيادة خط وسط الزمالك في مباراة حرس الحدود التي تقام ضمن منافسات الجولة 30 والمؤجلة من عمر المسابقة المحلية.