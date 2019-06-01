شكرا لقرائتكم رمضان صبحى ينشر صورة بصحبة زوجته من الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رمضان صبحي صانع ألعاب النادي الأهلي، يستغل إجازة الـ 48 ساعة التي حصل عليها لاعبو القلعة الحمراء، ليسافر إلى الجونة بصحبة زوجته حبيبة إكرامي. Advertisements ونشر رمضان صبحي صوراً عبر حسابه الشخصي على انستجرام جمعته بزوجته في الجونة .

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