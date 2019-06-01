شكرا لقرائتكم تذكرتى تستعين بكاميرات للتحقق من هوية حاملى الـfan id فى أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو الشركة المنفذة لتطبيق تذكرتى الخاص بحجز وبيع تذاكر بطولة أمم افريقيا 2019، أنه سيتم الإستعانة بكاميرات حديثة للتحقق من هوية الأشخاص حاملى التذاكر والـ fan id.

جاء إقدام مسؤولو الشركة على تلك الخطوة بعد تلقيها العديد من الاستفسارات حول إمكانية تبادل الـfan id والتذاكر مع أشخاص أخرين غير الذين سجلوا أنفسهم على تطبيق تذكرتى.

كانت اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا قد حددت منافذ استلام التذاكر على النحو التالى:

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الدرجه الأولى: أفرع أورنج التالية ( مصر الجديدة - مدينه نصر - التجمع - الرحاب - الدقى - وسط البلد- الزمالك -المنيل - العباسيه - شبرا - 6 اكتوبر - الهرم - المعادى - المقطم -" الاسكندريه - الإسماعليه - السويس ).

الدرجه الثانية والثالثة: جميع مراكز الشباب التالية ( مركز شباب الجزيرة - مركز شباب الأولمبى المعادى - نادى منتخب السويس - مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية - الحى السادس بأكتوبر - نادى اصحاب الجياد بسموحه - نادى الشمس.

يذكر أن تذكرتى خصصت خطا ساخنا للاستفسارات والحصول على مزيد من المعلومات و رقمه 15355.