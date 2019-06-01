شكرا لقرائتكم اليوم.. انطلاق منافسات الدور النهائي لبطولة فيلادلفيا للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم السبت منافسات الدور النهائي لبطولة فيلادلفيا للاسكواش والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة بين 28 مايو وحتى الأول من يونيو الجاري.
ويواجه المصري شهاب عصام منافسه الهندي أديتيا جاكتاب، في الدور النهائي من البطولة، حيث كان البطل المصري قد تأهل للدور نصف النهائي بعد تغلبه على الانجليزي لايل فولر بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 61 دقيقة.
وتقدر القيمة المادية لجوائز بطولة فيلادلفيا بـ 11 ألف دولار وهو ما يضعها بفئة البطولات البرونزية .
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