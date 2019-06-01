موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام في نهائى دورى أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، التي ستجمع بين نادي ليفربول وتوتنهام مساء يوم الغد السبت 1 يونيو في تمام الساعة التاسعة مساءا .

ونجح ليفربول فى حجز مقعده بنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، بعدما حقق فوزاً تاريخياً على برشلونة برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما على ملعب “آنفيلد”، فى “إياب” نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، وحقق ليفربول “الريمونتادا” بعد الهزيمة فى الذهاب بثلاثية نظيفة فى “كامب نو”، ليتأهل فريق النجم المصري محمد صلاح إلى نهائى دورى أبطال أوروبا، فى حين حجز توتنهام مقعده فى نهائى دورى أبطال أوروبا على حساب أياكس أمستردام الهولندى.

وفي تغريدة تم نشرها على الحساب الرسمي لدوري الأبطال، بتوقع البرازيلي رونالدو عن نتيجة مباراة ليفربول ضد توتنهام، وقد توقع فوز ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف لتوتنهام، الجدير بالذكر أن هذا النهائي هو السابع في تاريخ دوري الأبطال والذي يجمع بين فريقين من نفس فرق الدوري الإنجليزي، بين ليفربول صاحب 5 ألقاب للدوري الإنجليزي وتوتنهام الذي يبحث في هذا اللقاء عن أول لقب له في تاريخ دوري الأبطال.

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