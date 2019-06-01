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محمد صلاح يجبر ميسي على تشجيع توتنهام أمام ليفربول في نهائي دوري الأبطال

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صدى البلد 

يواجه فريق نظيره توتنهام، اليوم، السبت، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في نهائي بطولة .

ويسعى محمد صلاح لمواصلة أدائه المميز هذا الموسم، بالتسجيل في شباك توتنهام، وقيادة ليفربول لتحقيق اللقب السادس في تاريخيه.

سيكون النجم الأرجنتيني ليونيل أكثر المساندين لفريق توتنهام في مباراة اليوم، خاصة وأن تسجيل محمد صلاح في شباك السبيرز وقيادة الريدز للتتويج بالتشامبيونزليج، سيضعف من فرص تتويجه بجائزة الكرة الذهبية هذا الموسم.

ويعد محمد صلاح أكبر المنافسين...

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