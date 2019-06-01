مصراوي
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة والكرة العالمية مباراة من العيار الثقيل الليلة عندما يلعب ليفربول أمام منافسه توتنهام في العاصمة الإسبانية مدريد وتحديدًا على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".
وكان ليفربول صعد للمباراة النهائية عقب فوزه على برشلونة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا، في المقابل حجز توتنهام بطاقة العبور للنهائي بالفوز على آياكس الهولندي بعد انتهاء مجموع المباراتين (3-3).
ومن المقرر أن تقام مباراة الليلة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على أن تنقل عبر قنوات بي إن سبورتس.
ويستعرض...
كانت هذه تفاصيل خبر نهائي أوروبا.. تعرف على موعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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