شكرا لقرائتكم خبر عن شهاب عصام يواجه لاعب الهند فى نهائي بطولة فيلادلفيا للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم، السبت، منافسات الدور النهائى لبطولة فيلادلفيا للاسكواش والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة بين 28 مايو وحتى الأول من يونيو الجارى.

ويواجه المصرى شهاب عصام منافسه الهندى أديتيا جاكتاب فى الدور النهائي من البطولة، حيث كان البطل المصري قد تأهل يمن الدور نصف النهائي بعد تغلبه على الانجليزي لايل فولر بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 61 دقيقة.

وتقدر القيمة المادية لجوائز بطولة فيلادلفيا بـ 11 ألف دولار وهو ما يضعها بفئة البطولات البرونزية .