رمضان صبحى يستغل إجازته فى الاستجمام بالجونة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل رمضان صبحى، صانع ألعاب النادى الأهلي، إجازة الـ 48 ساعة التى حصل عليها لاعبو القلعة الحمراء للسفر إلى الجونة بصحبة زوجته حبيبة إكرامى. ونشر رمضان صبحى صوراً عبر حسابه الشخصي على إنستجرام جمعته بزوجته فى الجونة.

رمضان صبحى في الجونة

رمضان صبحى وزوجته حبيبة وكانت مباراة الأهلي والمقاولون العرب بمنافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى العام، قد تم تأجيلها حتى الانتهاء من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر 21 يونيو المقبل نظراً لضيق الوقت، وهو ما جعل الجهاز الفني للقلعة الحمراء بقيادو مارتن لاسارتي يمنح اللاعبين أجازة لمدة يومين بدأت من الأمس.

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