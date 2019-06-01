شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتى: الاستعانة بكاميرات للتحقق من هوية حاملى الـfan id فى امم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو الشركة المنفذة لتطبيق تذكرتى الخاص بحجز وبيع تذاكر بطولة امم افريقيا 2019 عن الاستعانة بكاميرات حديثة للتحقق من هوية الأشخاص حاملى التذاكر والـ fan id.

جاء ذلك بعدما تلقت الشركة استفسارات حول إمكانية تبادل الـfan id والتذاكر مع أشخاص آخرين غير الذين سجلوا أنفسهم على تطبيق تذكرتى.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا قد حددت منافذ استلام التذاكر والتى يقدم ”الخليج 365” قائمة كاملة بها :

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الدرجه الأولى: أفرع أورنج التالية ( مصر الجديدة - مدينه نصر - التجمع - الرحاب - الدقى - وسط البلد- الزمالك -المنيل - العباسيه - شبرا - 6 اكتوبر - الهرم - المعادى - المقطم -" الاسكندريه - الإسماعليه - السويس ).

الدرجه الثانية والثالثة: جميع مراكز الشباب التالية ( مركز شباب الجزيرة - مركز شباب الأولمبى المعادى - نادى منتخب السويس - مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية - الحى السادس بأكتوبر - نادى اصحاب الجياد بسموحه - نادى الشمس.

كما خصصت تذكرتى خطا ساخنا للاستفسارات والحصول على مزيد من المعلومات و رقمه 15355.