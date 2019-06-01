شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يوزع "مصاحف" تيمناً بالعشر الأواخر من شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص طارق حامد، لاعب وسط نادى الزمالك، على توزيع مصاحف القرآن الكريم على بعض الجماهير تيمناً ببركة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

ويستعد نادى الزمالك لمواجهة نظيره حرس الحدود فى العاشرة مساء الاثنين المقبل على استاد المكس بالإسكندرية بمنافسات الدورى العام.

وغاب طارق حامد عن الزمالك فى المباراة الأخيرة أمام الإنتاج الحربى للإصابة، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع 31 من منافسات بطولة الدورى الممتاز وقاد خط الوسط فى تلك المباراة محمود عبد العزيز ومحمد إبراهيم فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل 1 / 1 وسيغيب الأخير عن الأبيض فى اللقاء القادم نظرا لإيقافه بعد حصوله على إنذار ثالث فى اللقاء الأخير أمام الإنتاج.

ويعود طارق حامد لقيادة خط وسط الزمالك في مباراة حرس الحدود التي تقام ضمن منافسات الجولة 30 والمؤجلة من عمر المسابقة المحلية.