شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحذر اللاعبين من تكرار "خناقة" رمضان ومحارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ثنائي الفريق إسلام محارب ورمضان صبحي من تكرار ما حدث منهما في مران الفريق مساء أمس الأول ، الخميس، بملعب التتش حيث دخلا في مشادة عنيفة استلزمت تدخل بعض لاعبي الفريق وأفراد من الجهاز الفني لإنهاء الأزمة سريعاً قبل أن يُقرر عبد الحفيظ تغريم الثنائي مالياً.

وأكد مدير الكرة لرمضان ومحارب وباقي لاعبي الفريق بأنه لن يسمح بأي تجاوز وخروج عن النص حيث سيواجه أي تجاوز بعقوبات صارمة ، وأوضح مدير الكرة أن العقوبة التى تم توقيعها على رمضان ومحارب تأتي وفقًا للائحة الأهلي وبما يتفق مع الحفاظ على استقرار الفريق، ومسيرته على المستويات كافةز

وشدد عبد الحفيظ إنه لن يتهاون في تطبيق اللائحة على الجميع دون تفرقة بين لاعب وأخر مهما كان اسمه أو حاجة الفريق لجهوده ، وأمتثل الثنائي لغرامة مدير الكرة ليُنهي الأخير هذه الفتنة سريعاً قبل أن تزداد وتشتعل.