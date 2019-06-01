رياضة | حرب تكسير عظام بين ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حرب تكسير عظام بين ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصطدم فريق ليفربول الإنجليزي بنادي توتنهام الإنجليزي في الساعة التاسعة مساء اليوم على بملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية "مدريد" في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل ليفربول بقيادة محمد صلاح إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي بعدما حقق فوزاً تاريخياً على برشلونة برباعية نظيفة لذلك تطمح الجماهير المصرية والعربية في تتويج محمد صلاح باللقب على حساب توتنهام الذي تأهل من بوابة أياكس أمستردام الهولندي.

ويسعى محمد صلاح إلى تسجيل هدف تتويج فريقه بدوري أبطال أوروبا بعدم حرمته الإصابة من المشاركة في نهائي العام الماضي أمام ريال مدريد الإسباني.