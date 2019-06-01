رياضة | عين.. "تورال" صانع فرحة خفافيش فالنسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عين.. "تورال" صانع فرحة خفافيش فالنسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"عين" زاوية أسبوعية يقدمها الخليج 365 الرياضي يلقي فيها الضوء على شخصية مشهورة أو مغمورة أو حدث رياضي من منظور مختلف.

خسر برشلونة من فالنسيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في نهائي كأس ملك إسبانيا ليفشل البارسا في تحقيق الثلاثية بعدما ودع دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول ثم خسر لقب كأس ملك إسبانيا واكتفى بتحقيق لقب الدوري الإسباني فقط.

قاد مارسيلينو خفافيش فالنسيا لتحقيق كأس ملك إسبانيا وتعد تلك أول مباراة له ضد برشلونة في جميع المسابقات وذلك بعد 21 مباراة خاضها كمدرب ضد البارسا ليحقق رقماً شخصياً مميزًا له واختارت عين الخليج 365 الرياضي تورال نجم الأسبوع لإلقاء الضوء على مشواره الكروي.

ولد مارسيلينو جارسيا تورال في 14 أغسطس 1965 في بلدية فيافيثيوسا التي تقع في منطقة أستورياس شمال غرب إسبانيا.

* مشواره كلاعب

بدأ تورال مشواره الكروي كلاعب عام 1984 وهو في التاسعة عشر من عمره في صفوف الناشئين بنادي سبورتينج خيخون الإسباني وكان يلعب في مركز خط الوسط وظل يتنقل بين فرق الناشئين بالنادي حتى تم تصعيده للفريق الأول عام 1985. خاض تورال مع سبورتنج خيخون 105 مباراة وسجل خلالهم 6 أهداف في 5 مواسم. في 1989، رحل تورال إلى ريسينج ستاندرد ولعب له لمدة موسم، خاض خلاله 32 مباراة وسجل خلالهم 4 أهداف. في 1990، إنتقل تورال إلى ليفانتي وسجل له هدف وحيد في 48 مباراة خلال موسمين. في 1992، كانت آخر محطات تورال كلاعب في إلتشي الذي لعب له لمدة موسمين، سجل خلالهما هدف واحد في 49 مباراة.

* مشواره الدولي

لم تكن تجربة تورال مع منتخب بلاده ناجحة، حيث انضم في 1983 لمنتخب إسبانيا تحت 18 عامًا وظل يتنقل بين منتخبات الناشئين حتى المنتخب تحت 21 عامًا، خاض معهم 20 مباراة فقط وسجل خلالهم هدف واحد.

* مشواره التدريبي

بدأ تورال مشواره التدريبي عام 1997 وهو في الثانية والثلاثين من عمره بدأها بقيادة ليلتاد الذي كان ينافس وقتها في الدرجة الثانية. قاد تورال 9 أندية حتى الآن، تستعرضها عين الخليج 365 الرياضي :

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- قاد تورال ليلتاد منذ 1 يوليو 1997 حتى 30 يونيو 1998 في 44 مباراة، فاز في 29 مباراة وتعادل في 10 مباراة وخسر 5 مباريات وسجل ليلتاد تحت قيادة تورال 85 هدفًا ومني مرماه ب 45 هدف.

- قاد تورال سبورتينج خيخون للشباب منذ 15 يناير 2001 حتى 19 يوليو 2003 في 99 مباراة، فاز في 41 مباراة وتعادل في 26 مباراة وخسر 32 مباراة وسجل سبورتنج خيخون تحت قيادة تورال 139 هدفًا ومني مرماه ب 110 أهداف

- قاد تورال الفريق الأول لسبورتنج خيخون منذ 19 يوليو 2003 حتى 12 يوليو 2005 في 86 مباراة، فاز في 35 مباراة وتعادل في 22 مباراة وخسر 29 مباراة. سجل سبورتنج خيخون تحت قيادة تورال 100 هدف ومني مرماه ب 82 هدفًا.

- قاد تورال ريكرياتيفو منذ 12 يوليو 2005 حتى 26 يونيو 2007 في 84 مباراة، فاز في 38 مباراة وتعادل في 22 مباراة وخسر 24 مباراة.

- قاد تورال ريسينج ستاندرد منذ 26 يونيو 2007 حتى 28 مايو 2008 وعاد لقيادته مرة أخرى في 9 فبراير 2011 حتى 7 يونيو 2011 في 62 مباراة، فاز في 27 مباراة وتعادل في 13 مباراة وخسر 19 مباراة.

- قاد تورال ريال سرقسطة منذ 28 مايو 2008 حتى 13 ديسمبر 2009 في 59 مباراة، فاز في 26 مباراة وتعادل في 17 مباراة وخسر 16 مباراة.

- قاد تورال أشبيلية منذ 7 يونيو 2011 حتى 6 فبراير 2012 في 27 مباراة، فاز في 9 مباريات وتعادل في 9 مباريات وخسر 9 مباريات.

- قاد تورال فياريال منذ 14 يناير 2013 حتى 10 أغسطس 2016 في 177 مباراة، فاز في 87 مباراة وتعادل في 44 مباراة وخسر 66 مباراة.

- قاد تورال فالنسيا منذ 23 مايو 2017 حتى الآن في 107 مباراة، فاز في 54 مباراة وتعادل في 28 مباراة وخسر 25 مباراة وسجل فالنسيا تحت قيادة تورال 165 هدفًا ومني مرماه ب 105 أهداف.