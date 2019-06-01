رياضة | الخليج 365 الرياضي يحاور "أبو الريش" مدافع إف سي مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخليج 365 الرياضي يحاور "أبو الريش" مدافع إف سي مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إبراهيم أبوالريش صاحب ال23 عاما، مدافع حرس الحدود، واف سى مصر، من العناصر التي ساهمت في صعود فريقه للدوري الممتاز.

وأجرى "الخليج 365 الرياضي" حواراً مع اللاعب للحديث عن بدايته لكرة القدم وأهم محطاته الكروية، وخطوته القادمة خلال السطور التالية .

- متى وأين بدأت كرة القدم ؟

بدأت كرة القدم فى سن ال12عام ، وكانت بدايتى فى ناشئين حرس الحدود .

-ما الأندية التى لعبت ضمن صفوفها خلال مسيرتك؟

لعبت ضمن ناشئين حرس الحدود حتى 18عام ، ثم شاركت مع الفريق الأول لحرس الحدود بالدورى الممتاز لمدة موسمين مع عبدالحميد بسيونى وسامى قمصان ، وتك إنضمامي لمنتخب مصر للشباب تحت قيادة علاء ميهوب ، ولعبت للألومنويم لمدة موسم ، وأخر محطاتى الكروية كانت إنضمامى لنادى مصر .

- ما تقيمك لمشاركتك مع فريق حرس الحدود ؟

حرس الحدود نادى ومؤسسة كبيرة ، وله الفضل فى مشاركتى مع منتخب مصر والتواجد بالدورى الممتاز موسمين ، لكنى لم أحصل على فرصة جيدة للمشاركة .

- ماذا عن مشاركتك وإنضمامك لنادى الألمونيوم ؟

كانت تجربة جيدة وقدمت موسم جيد جداً .

- كيف جاء انتقالك إلى اف سى مصر ؟

وقّعت مع الألمونيوم لمدة سنه وحيدة وبعد إنتهاء مدة العقد تواصلوا معى فى نادى مصر وتم الإتفاق على كل الأمور وأصبحت لاعبا بصفوف نادى مصر.

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- كيف كانت مشاركتك مع أف سى مصر ؟ ولماذ رحلت عن الفريق؟

كانت من أفضل المواسم التى لعبت فيها كرة قدم ، وانا راضى جداً عن أدائى ومجهودى خلال الموسم الماضى ، والإختيارات ترجع للجهاز الفنى والإدارة ، وأتمنى لهم التوفيق فى الدورى الممتاز .

- هل أف سى مصر قادر على الإستمرار فى الممتاز؟

أتمنى ان يتمكنوا من الإستمرار فى الممتاز ، أف سى مصر فريق مجتهد وقادر على أن يقدم شئ جيد بالتأكيد .

- شاركت مع حرس الحدود فى الممتاز ونادي مصر بالقسم الثانى أيهما أصعب ؟

المنافسة فى الدورى الممتاز صعبة جداً وتحتاج الى الفريق المتكامل .

-هل هناك عروض من أحد الفرق لضمك فى الفترة الحالية ؟

هناك إتصالات من نادى المقاولون العرب والمصرى وأسوان ، لكن انا منتظر حسم موقفى مع نادى مصر أولاً .

- بعد حسم موقفك مع إدارة نادى مصر إلى نادى تفضل الإنضمام ؟

جميعهم أندية كبيرة وشرف لأى لاعب الإنضمام لهم ، لكن أرغب بالإنضمام والتواجد بالدورى الممتاز .

- نظرآ لمشاركتك فى المنتخب المصرى تحت قيادة علاء ميهوب هل لدية القدرة للصعود بالترسانة للدورى الممتاز الموسم القادم ؟

كابتن علاء ميهوب من أفضل المدربين الذين تدربت معهم ، لدية شخصية كبيرة وفكر عالمى ويستحق التواجد ضمن أفضل الأندية فى مصر ، ويستطيع ان يضع فريق الترسانة فى مكانه الصحيح .

- ماذا عن طموحك بالفترة المقبلة؟

طموحى هو اللعب بالدورى الممتاز والمشاركة مع منتخب مصر .