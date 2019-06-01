رياضة | لأول مرة.. ميسي يطلق تصريحا مدويا عن رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة.. ميسي يطلق تصريحا مدويا عن رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، بأهمية البرتغالي كريستيانو رونالدو في بطولة الدوري الإسباني قبل انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي.

وقال ميسي في تصريحات لشبكة "فوكس سبورتس": "أفتقد كثيرا البرتغالي كريستيانو رونالدو في بطولة الدوري الإسباني حيث تأثر ريال مدريد فعليا برحيله".

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وأضاف: "أعرف أن الكثيرين في مدريد غضبوا من حديثي بأن رحيل رونالدو مثل ضربة قوية للريال فكيف تفقد لاعبا يسجل لك في كل موسم أكثر من 50 هدفا".

وكان رونالدو رحل عن ريال مدريد في الصيف الماضي بعد 9 سنوات قضاها في الدوري الإسباني إلى يوفنتوس الإيطالي.