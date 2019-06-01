رياضة | موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير والقنوات الناقلة (منقولة عبر بي إن سبورت HD)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير والقنوات الناقلة (منقولة عبر بي إن سبورت HD) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق توتنهام هوتسبير، منافسه فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح، يوم السبت 1 يونيو المقبل في الساعة التاسعة مساءً، في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب الواندا ميتروبوليتانو في مدريد، ضمن منافسات دور النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعة تلك المباراة عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 و 2 HD، وسوف يقوم بالتعليق على المباراة المعلقين : رؤوف خليف - خليل البلوشي.

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ويعد كلوب من المدربين الملقبين بالمنحوس، بسبب خسارة الكثير من الألقاب منذ بداية مشواره التدريب، حيث فاز بلقب وحيد من أصل 7 نهائيات خاضها مع فريقي بوروسيا دورتموند الألماني، وليفربول الإنجليزي.

ويدخل الفريقين اللقاء بطموح الفوز والتتويج، ففريق ليفربول العريق لعب النهائي الأوروبي 9 مرات سابقة، وأحرز اللقب في 5 نهائيات ويسعي للفوز بالمرة السادسة بكتيبته المميزة هذا الموسم، أما توتنهام فيدخل اللقاء النهائي الأول له في تاريخه ويأمل في التتويج باللقب الأوروبي الكبير.

ويرغب السبيرز بقيادة مدربه ماوريسيو بوتشيتينو للفوز بأول لقب لدوري الأبطال في تاريخ النادي، وتحقيق إنجاز كبير مع اللاعبين هذا الموسم.