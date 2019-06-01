اونلاين | بي إن سبورت قناة مفتوحة مشاهدة مباراة Liverpool بث مباشر (kora ToDaY) يلا شوت مباراة Liverpool رابط يوتيوب ليفربول (صلا

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بي إن سبورت قناة مفتوحة مشاهدة مباراة Liverpool بث مباشر (kora ToDaY) يلا شوت مباراة Liverpool رابط يوتيوب ليفربول (صلاح)

يدخل فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مباراة هامة للغاية، ضد فريق توتنهام هوتسبير يوم 1 يونيو المقبل في الساعة السادسة مساءً، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الواندا ميتروبوليتانو في مدريد، ضمن منافسات دور النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

بي إن سبورت قناة مفتوحة مشاهدة مباراة Liverpool بث مباشر (kora ToDaY) يلا شوت مباراة Liverpool رابط يوتيوب ليفربول (صلاح)

ويريد محمد صلاح تحقيق لقبه الأول مع فريق ليفربول، بعد خوض موسمين مع الريدز دون الفوز بألقاب محلية أو أوروبية، خاصة بعد خسارة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم لصالح فريق مانشستر سيتي.

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بي إن سبورت قناة مفتوحة مشاهدة مباراة Liverpool بث مباشر (kora ToDaY) يلا شوت مباراة Liverpool رابط يوتيوب ليفربول (صلاح)

ويعد هذا النهائي الثاني على التوالي لفريق ليفربول الإنجليزي، حيث تعرض للخسارة في الموسم الماضي أمام نادي ريال مدريد الإسباني، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في كييف.

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ويعد كلوب من المدربين الملقبين بالمنحوس، بسبب خسارة الكثير من الألقاب منذ بداية مشواره التدريب، حيث فاز بلقب وحيد من أصل 7 نهائيات خاضها مع فريقي بوروسيا دورتموند الألماني، وليفربول الإنجليزي.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة فريق ليفربول، ضد فريق توتنهام هوتسبير في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا عبر موقع الخليج 365 الرياضي.