شكرا لقرائتكم الخطيب يتشاور مع أعضاء مجلسه بشأن مواعيد المباريات المتبقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشهد مقر النادى الأهلى بالجزيرة خلال الساعات القليلة القادمة، اجتماعا مهما لمجلس إدارة النادى، ومن المقرر أن يتحدث محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى، مع أعضاء مجلسه، عن موقف الفريق من المواعيد التى أعلنها اتحاد الكرة للمباريات المتبقية من مسابقتى الدورى والكأس.

Advertisements

وتمسك مسئولو الاهلي بموقفهم الرافض لتأجيل مباريات الفريق لما بعد أمم أفريقيا التى تنطلق في مصر 21 يونيو الجاري ويرفض المجلس التراجع عن القرار الذى سبق وتم اتخاذه الجمعة قبل الماضي بعدم استكمال مسابقة الدوري حال تأجيل أى مباراة للفريق لما بعد أمم أفريقيا.

وينوي المجلس الحفاظ على حقوق النادي خاصة وأن اتحاد الكرة أعلن إنه سيتواصل مع جميع الأندية قبل إعلان جدول مواعيد الأسابيع الأخيرة من بطولة الدوري من أجل الحصول على إستفساراتهم بخصوص هذا الأمر لكن أحداً من الجبلاية لم يتواصل مع إدارة الاهلي التى فوجئت بإعلان جدول الدوري مؤخراً والذى شهد التأكيد على إقامة مباراتي الاهلي أمام المقاولون العرب والزمالك بعد أمم أفريقيا وهو ما يرفضه مسئولو القلعة الحمراء.