شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يحذر إسلام محارب ورمضان صبحي عقب المشادة بينهما... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أصدر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، تحذير شديدل ثنائي الفريق إسلام محارب ورمضان صبحي، لعد تكرار المشادة التى حدثت بينهما في مران الفريق مساء أمس الأول ، الخميس، بملعب التتش .
وأكد مدير الكرة لرمضان ومحارب وباقي لاعبي الفريق بأنه لن يسمح بأي تجاوز وخروج عن النص حيث سيواجه أي تجاوز بعقوبات صارمة ، وأوضح مدير الكرة أن العقوبة التى تم توقيعها على رمضان ومحارب تأتي وفقًا للائحة الأهلي وبما يتفق مع الحفاظ على استقرار الفريق، ومسيرته على المستويات كافة.
وشدد عبد الحفيظ إنه لن يتهاون في تطبيق اللائحة على الجميع دون تفرقة بين لاعب وأخر مهما كان اسمه أو حاجة الفريق لجهوده ، وأمتثل الثنائي لغرامة مدير الكرة ليُنهي الأخير هذه الفتنة سريعاً قبل أن تزداد وتشتعل.
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