شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يحذر إسلام محارب ورمضان صبحي عقب المشادة بينهما... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، تحذير شديدل ثنائي الفريق إسلام محارب ورمضان صبحي، لعد تكرار المشادة التى حدثت بينهما في مران الفريق مساء أمس الأول ، الخميس، بملعب التتش .

وأكد مدير الكرة لرمضان ومحارب وباقي لاعبي الفريق بأنه لن يسمح بأي تجاوز وخروج عن النص حيث سيواجه أي تجاوز بعقوبات صارمة ، وأوضح مدير الكرة أن العقوبة التى تم توقيعها على رمضان ومحارب تأتي وفقًا للائحة الأهلي وبما يتفق مع الحفاظ على استقرار الفريق، ومسيرته على المستويات كافة.

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