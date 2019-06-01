شكرا لقرائتكم نادر رمضان يعود لتدريبات الإسماعيلى منتصف يونيو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور أكرم عبد العزيز، عضو الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بنادى الإسماعيلي، أن نادر رمضان لاعب الدراويش سينتظم بالتدريبات منتصف هذا الشهر.

وكان نادر رمضان، قد تعرض لقطع فى الرباط الصليبى على خلفية مشاركته بمباراة القطن الكاميرونى ببطولة دورى أبطال أفريقيا عن هذا الموسم.

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يشار إلى أن الجهاز الفنى للإسماعيلى، قد منح لاعبيه راحة لمدة 15 يوما نظرا لعدم وجود استحقاقات مقبلة فى أعقاب تأجيل مواجهة الزمالك المتبقية للفريق هذا الموسم لما بعد انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية بنسختها الجديدة.

وقال عبد العزيز فى تصريحات صحفية، إن نادر رمضان حاليا فى مرحلة التجهيز النهائى بعد اجتيازه كافة مراحل العلاج والتأهيل.

وأضاف عضو الجهاز الطبى للإسماعيلى، أن اللاعب سيخوض تدريبات خفيفة فى البداية وبشكل تدريجيى سيصبح جاهزا للمشاركة فى المباريات.