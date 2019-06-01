“تردد” القنوات المجانية الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام اليوم في نهائي دوري ابطال...

نستعرض القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري ابطال اوروبا مساء اليوم السبت، حيث سننتعرف على القنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا 2019 على كافة الأقمار الصناعية، من أجل يستطيع كل محبي كرة القدم الأوروبية مشاهدة المباراة النهائية لدوري الأبطال، ويسعى الفريقين مساء اليوم لكتابة تاريخ لهما، في العاصمة الأسبانية مدريد التي سوف تستضيف مباراة اليوم.

القنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا والمباراة النهائية بين توتنهام وليفربول، المباراة ستكون منقولة على العديد من القنوات لكنها حصرية في المنطقة العربية عبر قناة bein sport القطرية والتي تعرض المباراة بشكل مشفر، لكن هناك طرق أخرى من أجل مشاهدة المباراة، وهو ما سنوفره لكم، وسنتعرف على القنوات الأخرى التي يمكن من خلالها مشاهدة اللقاء بشكل مجاني دون تحمل أى تكاليف إضافية

القنوات الناقلة لدوري ابطال اوروبا

ويلعب ليفربول ضد توتنهام في نهائي انجليزي خالص، للمرة الثانية، وسيسعى ليفربول لتحقيق اللقب السادس في تاريخه، وتعويض خسارته اللقب العام الماضي أمام ريال مدريد، بينما سيكون على توتنهام كتابة تاريخ جديد بالفوز باللقب الأول في تاريخه، وسيعتمد ليفربول في تلك المواجهة على النجم المصري محمد صلاح، بينما سيعول توتنهام على عودة هدافه هاري كين من الإصابة

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام

القناة التردد القمر معدل الترميز CBC Sport HD 11135 h AzerSpace 1 46.0°E 27500 Idmen TV 11175 h AzerSpace 46°E 27500 ARENA SPORT 11512 v Eutelsat 30000 RTS 10971 h Hot Bird 13 29700 IRIB Varzich 11881 h Badr-4/5/6/7 27500

تلك هي القنوات الناقلة لبطولة دوري أبطال أوروبا 2019، والمبارة النهائية بين ليفربول وتوتنهام في حالة ظهور أى قنوات أخرى سنقوم بإضافتها.