هنا القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام اليوم نهائي دوري ابطال اوروبا على الاقمار...

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا، تقوم قناة Bein sport ببث مباراة ليفربول وتوتنهام الليلة حصرياً بالتعليق العربي عبر القمر الصناعي نايل سات فقط للمشتركين في جميع أرجاء الوطن العربي، وسنرفق لكم ترددات القنوات المجانية عبر كافة الأقمار الصناعية الناقلة لنهائي دوري الأبطال الذي سينطلق في الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام

يمكنك الآن ضبط ترددات القنوات المجانية الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام من خلال السطور التالية:

BFM TV-Hotbird 13°E- 12692 H 27500-FTA

ARENA SPORT 1-BulgariaSat 1.9°E- 12380 H 30000 -Tandberg

CBC SPORT HD-AzerSpace 46°E-11135 H 27500 -FTA/BISS

Varzish Sport HD-Yahsat52.5°E-11785 H 27500 -Biss-NSS 57°E -11565 H 10740 -FTA/Biss

Idman Azerbaycan-AzerSpace 46°E -11175 H H 27500 -FTA/Biss Advertisements

Asr TV-MonacoSat52° E-10845 V 27500-FTA

Armenia TV-Intelsat 60°E-11498 H 7270- -Biss

M4 Sport HD-Eutelsat 9°E-11958 V 27500-FTA(Possible encryp.)

RTS Deux HD-Hotbird 13°E -10971 H 29700 -Via()

RSI La 2 HD-Hotbird 13°E -11526 H 29700 -Via()

SRF Zwei HD-Hotbird 13°E -10971 H 29700 -Via()

RAI -Eutelsat 5°W- 11637 V 30000- -FTA (MultiStream)

Rai 1 HD-Eutelsat 5°W- 11179 V 30000-FTA (Multistream)

Match! TV-Express 53°E -12617 H 8122 -Biss-Yamal 90°E -3645 L 28000 -Biss

وتقام مباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري ابطال أوروبا على ملعب واندا معقل أتلتيكو مدريد ويديرها الحكم السلوفيني دامير ساكومينا البالغ من العمر 42، وفي حال انتهى الوقت الإضافي للمباراة بالتعادل يلجأ الفريقين لوقت إضافي قبل ركلات المعاناة الترجيحية.