“استقبال” تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام مجانا اليوم وترددها في...

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام مجانا اليوم، يود جميع عشاق الساحرة المستديرة ومتابعي كرة القدم الأوروبية ومحبي النجم المصري محمد صلاح معرفة القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام اليوم مجانا نايل سات عرب سات هوت بيرد، وذلك من أجل متابعة مجريات هذا اللقاء الكبير في نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، القنوات المفتوحة الناقلة لماتش ليفربول محمد صلاح وتوتنهام هوتسبير في نهائي دوري أبطال أوروبا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام مجانا اليوم ستكون محض اهتمام الجميع حيث تنقل مباريات البطولة منذ أن بدأت مجموعة قنوات بي إن سبورت الحصرية، ولكن يوجد العديد من الجماهير لا تمتلك اشتراك في باقتها ويقومون بالبحث عن القنوات المفتوحة التي تذيع مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم مجانا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام

يوجد العديد من القنوان المفتوحة النالقة لمباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير اليوم مجانا على نايل سات, عرب سات, هوت بيرد وبعض الأقمار الصناعية الأخرى، وتنطلق المباراة اليوم السبت الأول من شهر يونيه في تماما الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وإليكم جميع القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام مجانا اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا:

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قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird

قناة Negaah TV / التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E

قناة Maiwand TV / التردد، 11885 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر Y1A.

قناة SRF Zwei HD / التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird

قناة M4 Sport / التردد، 11900 أفقي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3

قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E

قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT

وتقام المباراة على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، وكان ليفربول تأهل للدور النهائي بعدما حقق ريمنتادا كبيرة على برشلونة برباعية نظيفة في لقاء العودة على ملعب أنفيلد، فيما تخطى توتنهام فريق أياكس امستردام في نصف النهائي وحصل على بطاقة التأهل.

فيما تم الكشف عن عدد من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام اليوم مجانا في نهائي دوري أبطال أوروبا:

قناة Rai 1 / التردد، 11766 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird 1-6

قناة TVi Portugal / التردد، 12322 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat 1a

قناة Eleven Sports 1 HD Portugal / التردد، 12398 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1

قناة Syria Sport / التردد، 10986 أفقيِ / معدل الترميز، 12110 / القمر، EXPRESS AM44

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1