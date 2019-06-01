سوبر كورة.. أيهما أفضل فى هجوم الأهلى.. أزارو أم مروان؟.. فيديوجراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسابق المغربي وليد أزارو علي إهدار الفرص السهلة أمام مرمى المنافسين وهو ما يثير غضب الجماهير الحمراء، لاسيما أن الكم الهائل من الفرص المهدرة قد تضعف من حظوظ المارد الأحمر في التتويج بالألقاب القارية والمحلية، وتطالب بمنح الفرصة لمروان محسن الذي يكون أكثر فاعلية منه أمام المرمى وداخل الصندوق.

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