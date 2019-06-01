شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الدراويش يكشف موعد لحاق نادر رمضان بالتدريبات بعد إصابة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أكرم عبد العزيز عضو الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أن نادر رمضان ارتكاز الفريق سينتظم بالتدريبات منتصف هذا الشهر. وتعرض نادر رمضان لقطع فى الرباط الصليبى على خلفية مشاركته بمباراة القطن الكاميرونى ببطولة دورى أبطال افريقيا عن هذا الموسم. Advertisements وكان جهاز الدراويش قد منح لاعبيه راحة لمدة 15 يوما نظرا لعدم وجود استحقاقات مقبلة فى أعقاب تأجيل مواجهة الزمالك المتبقية للفريق هذا الموسم لما بعد انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية بنسختها الجديدة. وأضاف عبد العزيز فى تصريحات صحفية :”نادر رمضان حاليا فى مرحلة التجهيز النهائى بعد اجتيازه كافة مراحل العلاج والتأهيل”. وأتم عضو الجهاز الطبى للاسماعيلى :”اللاعب سيخوض تدريبات خفيفة فى البداية وبشكل تدريجيى سيصبح جاهزا للمشاركة فى المباريات “.

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