شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يعود لقيادة وسط الزمالك أمام حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود طارق حامد لاعب وسط الزمالك لقيادة خط وسط الفريق الأبيض فى مواجهة حرس الحدود، فى المباراة المقرر إقامتها بعد غد الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة 30 من مسابقة الدورى الممتاز.

وكان طارق حامد قد غاب عن الزمالك فى المباراة الأخيرة أمام الإنتاج الحربى، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع 31 من منافسات بطولة الدورى الممتاز نظرا لإيقافه وقاد خط الوسط فى تلك المباراة محمود عبد العزيز ومحمد إبراهيم فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل 1 / 1 وسيغيب الأخير عن الأبيض فى اللقاء القادم نظرا لإيقافه بعد حصوله على إنذار ثالث فى اللقاء الأخير أمام الإنتاج.

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 67 نقطة بعدما خاض 30 مباراة فى المسابقة المحلية، فاز فى 20 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 3 مباريات ويتبقى له 4 مباريات أمام حرس الحدود والجونة والإسماعيلى والأهلى فيما يحتل الفريق الأحمر صدارة الدورى برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتين فى المسابقة، أمام المقاولون العرب والزمالك، بعدما خاض 32 مباراة حتى الآن، حقق الفوز فى 23 مباراة وتعادل فى 5 لقاءات وهزم فى 4 مباريات.

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