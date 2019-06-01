شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يتشاور مع مجلس الأهلي لبحث ملف استكمال الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتشاور محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي مع أعضاء المجلس خلال الساعات المقبلة لدراسة موقف النادى من كافة جوانبه بشأن المواعيد التى أعلنها اتحاد الكرة للمباريات المتبقية من مسابقتى الدورى والكأس.
وتمسك مسئولو الاهلي بموقفهم الرافض لتأجيل مباريات الفريق لما بعد أمم أفريقيا التى تنطلق في مصر 21 يونيو الجاري ويرفض المجلس التراجع عن القرار الذى سبق وتم اتخاذه الجمعة قبل الماضي بعدم استكمال مسابقة الدوري حال تأجيل أى مباراة للفريق لما بعد أمم أفريقيا.
وينوي المجلس الحفاظ على حقوق النادي خاصة وأن اتحاد الكرة أعلن إنه سيتواصل مع جميع الأندية قبل إعلان جدول مواعيد الأسابيع الأخيرة من بطولة الدوري من أجل الحصول على إستفساراتهم بخصوص هذا الأمر لكن أحداً من الجبلاية لم يتواصل مع إدارة الاهلي التى فوجئت بإعلان جدول الدوري مؤخراً والذى شهد التأكيد على إقامة مباراتي الاهلي أمام المقاولون العرب والزمالك بعد أمم أفريقيا وهو ما يرفضه مسئولو القلعة الحمراء.
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