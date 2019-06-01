شكرا لقرائتكم خبر عن لرصد حالات الشغب ..تذكرتى تزود المتطوعين بكاميرات أثناء مباريات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ويذكر أن اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا حددت منافذ استلام التذاكر والتى يقدم ”الخليج 365” قائمة كاملة بها: الدرجه الأولى: أفرع أورنج التالية ( مصر الجديدة - مدينه نصر - التجمع - الرحاب - الدقى - وسط البلد- الزمالك -المنيل - العباسيه - شبرا - 6 اكتوبر - الهرم - المعادى - المقطم -" الاسكندريه - الإسماعليه - السويس). Advertisements الدرجه الثانية والثالثة: جميع مراكز الشباب التالية ( مركز شباب الجزيرة - مركز شباب الأولمبى المعادى - نادى منتخب السويس - مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية - الحى السادس بأكتوبر - نادى اصحاب الجياد بسموحه - نادى الشمس. كما خصصت تذكرتى خطا ساخنا للاستفسارات والحصول على مزيد من المعلومات و رقمه 15355 و الموقع الرسمى www.tazkarti.com.

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