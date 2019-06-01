شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف مواعيد عمل منافذ بيع تذاكر أمم أفريقيا 2019 بواسطة تطبيق "تذكرتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منافذ بيع تذاكر بطولة أمم افريقيا 2019، واصلت عملها اليوم وفقا للمواعيد الخاصة بشهر رمضان، حيث تبدأ من العاشرة صباحا حتى الرابعة عصراً، ومن الثامنة مساءً حتى الواحدة صباحاً.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا قد حددت منافذ استلام التذاكر والتى يقدم " الخليج 365 قائمة كاملة بها :

الدرجه الأولى: أفرع أورنج التالية ( مصر الجديدة - مدينه نصر - التجمع - الرحاب - الدقى - وسط البلد- الزمالك -المنيل - العباسيه - شبرا - 6 اكتوبر - الهرم - المعادى - المقطم -" الاسكندريه - الإسماعليه - السويس ).

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الدرجه الثانية والثالثة: جميع مراكز الشباب التالية ( مركز شباب الجزيرة - مركز شباب الأولمبى المعادى - نادى منتخب السويس - مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية - الحى السادس بأكتوبر - نادى اصحاب الجياد بسموحه - نادى الشمس.

كما خصصت تذكرتى خطا ساخنا للاستفسارات والحصول على مزيد من المعلومات و رقمه 15355.