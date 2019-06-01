شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى يعود لحسابات جهاز الزمالك بعد تنصيب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد أحمد مدبولى صانع ألعاب الزمالك للحسابات الفنية لجهاز الفريق الأبيض بعد تولى خالد جلال القيادة الفنية للفريق عقب رحيل السويسرى كريستيان جروس عن قيادة الأبيض بعد نهاية عقده.

لم يشارك مدبولى مع الزمالك فى أي مباراة هذا الموسم بعدما أحد كان ضمن الحسابات بشكل مستمر منذ ضمه للأبيض من النصر للتعدين ووعد خالد جلال المدير الفنى الحالى للفريق جميع اللاعبين بالحصول على فرص المشاركة بشرط الاجتهاد والتركيز الشديد فى التدريبات.

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ويرتبط الزمالك بمواجهة مع حرس الحدود، فى المباراة المقرر إقامتها بعد غد الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة 30 من مسابقة الدورى الممتاز، تعد فرص مدبولى ضئيلة فى المشاركة إلا إنه سيدخل الحسابات فى الفترة المقبلة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 67 نقطة بعدما خاض 30 مباراة فى المسابقة المحلية، فاز فى 20 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 3 مباريات ويتبقى له 4 مباريات أمام حرس الحدود والجونة والإسماعيلى والأهلى فيما يحتل الفريق الأحمر صدارة الدورى برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتين فى المسابقة، أمام المقاولون العرب والزمالك، بعدما خاض 32 مباراة حتى الآن، حقق الفوز فى 23 مباراة وتعادل فى 5 لقاءات وهزم فى 4 مباريات.