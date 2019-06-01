شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يرفض سفر لاعبي الاهلي دون إذن من الجهاز الفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى لاعبي فريقه من السفر للخارج، إلا بعد الحصول على أذن منه خاصة وأن هناك متغيرات كثيرة فى جدول مسابقة الدوري العام فى الوقت الراهن، على الرغم من تأكيد اتحاد الكرة أن الفريق لن يلعب مواجهتي المقاولون والزمالك المتبقيين له فى الدوري العام إلا بعد كأس الأمم الافريقية.

وطلب عبد الحفيظ من جميع اللاعبين أن يكونوا على أهبة الاستعداد لحين اتخاذ مجلس الإدارة لقراره النهائي فى أزمة جدول الدوري خلال الساعات القادمة لذا لابد أن يلتزم جميع اللاعبين بعدم السفر لقضاء أية أجازات أو إنهاء اية أمور إلا بعد الرجوع له.