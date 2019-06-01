ميدو عن أزمة الوداد والترجي: ما حدث انعكاس للعبث في أفريقيا

شن أحمد حسام ميدو نجم المنتخب الوطني الأسبق ومدرب فريق الزمالك الأسبق هجوماً حاداً على الاتحاد الأفريقي بسبب أحداث نهائي دوري الأبطال بين الترجي التونسي والوداد المغربي. بين الترجي التونسي والوداد المغربي. وكتب ميدو عبر تويتر:" نهائي دوري ابطال افريقيا يعكس العبث الذي تعيشه الكرة في افريقيا..الجميع يتطور من حولنا ونحن للاسف نزداد تخلفا!! طبيعي الا يتأهل اي منتخب أفريقي للدور الثاني في اخر كاس عالم!! مهزله بكل المقاييس وللأسف لن يحاسب احد".

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