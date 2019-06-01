رياضة | برشلونة يتحرك لحسم صفقة مدوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يتحرك لحسم صفقة مدوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الاسباني قد أنهت الجدل الذي تمت إثارته خلال الفترة المقبلة حول صفقة التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتكو مدريد الاسباني.

وكانت الصحف الإسبانية قد تحدثت خلال الأيام القليلة الماضية أن إدارة البلوجرانا متمثلة في الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو قد قامت بتجميد صفقة جريزمان لحين التعرف على مستقبل المدير الفني للفريق إرنستو فالفيردي حول البقاء أو الرحيل .

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قبل أن تؤكد موندو ديبورتيفو اليوم أن برشلونة سوف يتحرك بصورة رسمية اليوم السبت من أجل ضم اللاعب حيث سينخفض وقتها الشرط الجزائي الخاص به إلى 120 مليون يورو.

وكان اللاعب قد أبدى ترحيب كبير للإنتقال إلى كتيبة ورفقاء ليونيل ميسي وعلى استعداد كبير لتخفيض راتبه السنوي على الرغم من أن إدارة أتلتيكو كانت ستعرض عليه مقابل أكبر من برشلونة لكنه اختار الرحيل.