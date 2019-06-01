رياضة | عبد الحفيظ يقترب من منصب جديد داخل الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ يقترب من منصب جديد داخل الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتزم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إجراء تغييرات عديدة في قطاع الكرة بالقلعة الحمراء في الموسم المقبل.

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وينوى الخطيب إسناد منصب جديد لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي والذي يعمل بجهاز مارتن لاسارتي المدير الفني الحالي للفريق الأحمر.

ويدرس بيبو تعيين سيد عبد الحفيظ في الموسم المقبل في منصب مدير قطاع الكرة أو المدير الرياضي على أن يشغل حسام غالي مدير الكرة بالجونة منصب مدير الكرة في الأهلي الموسم المقبل مع المدرب الجديد خلفاً لمارتن لاسارتي.