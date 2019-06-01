رياضة | صفقات الميركاتو تفجر أزمة بين بيريز وزيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقات الميركاتو تفجر أزمة بين بيريز وزيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود خلاف بين إدارة ريال مدريد يعيش والفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق بسبب تفضيل المدرب الفرنسي التعاقد مع بول بوجبا أما إدارة النادي فتفضل التعاقد مع كريستيان إيركسين.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن إدارة الملكي تفضل التعاقد مع إريكسن نجم توتنهام خاصة أنه يمتلك عام واحد في عقده ورفض التجديد مع الفريق مما يعني أنه سيكون حرًا للتوقيع لأي نادٍ في الشتاء المقبل بدون مقابل.

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وذكرت الصحيفة الإسبانية أن زيدان مازال متمسكًا بضم بوجبا نجم مانشستر يونايتد ويفضل تواجده بشكل أكبر على ضم إريكسن مما يؤخر فتح الملكي لباب التفاوض.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الفارق الاقتصادي بين الصفقتين سيكون كبير لصالح ريال مدريد، حيث أن بوجبا لن يرحل عن مانشستر يونايتد بأقل من 140 مليون يورو بعكس إريكسن الذي قد يرحل مقابل 60 مليون يورو.