رياضة | ريال مدريد ينسحب من الصراع على خليفة رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد ينسحب من الصراع على خليفة رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد انسحب من الصراع على جواو فيليكس نجم بنفيكا الواعد والمعروف خليفة كريستيانو رونالدو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية بأن ريال مدريد كان مستعدًا لدفع 80 مليون يورو لضم فيليكس مع إعارته لفريقه مرة أخرى لكن إدارة بنفيكا تمسكت بالشرط الجزائي في عقده والبالغ قيمته 120 مليون يورو.

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وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن الملكي قرر الانسحاب من الصفقة نظرًا لحسم التعاقد مع إيدين هازارد ورودريجو جوس بالإضافة إلى المبالغة المالية من جانب إدارة بنفيكا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه هناك الكثير من الأندية في انتظار فيليكس ذو الـ19 عاما على رأسهم برشلونة وأتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي ويوفنتوس.