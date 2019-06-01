رياضة | ريال مدريد يعلن عن صفقة هازارد في هذا الموعد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يعلن عن صفقة هازارد في هذا الموعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن البلجيكي إدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي بات قريبا من الانتقال لريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأنه تم تحديد الموعد النهائي لضم هازارد البلغ من العمر 28 عاماً من تشيلسي الإنجليزي إلى نادي ريال مدريد الإسباني.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد سيعلن عن التعاقد مع هازارد من تشيلسي بعد يوم 11 يونيو المقبل، حيث يجتمع خوسيه أنخيل سانشيز المدير الرياضي للملكي مع إدارة تشيلسي خلال هذه الأيام لإنهاء الصفقة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد سيقدم خلال الأيام المقبلة 120 مليون يورو لحسم الصفقة وأنه من المتوقع موافقة مسئولي البلوز على الفور، حيث ليس لديه أي فرصة للاحتفاظ به وخاصة أن هازارد رفض تجديد عقده.

يذكر أن إدين هازارد نجم تشيلسي أعلن رحيله عن النادي في الميركاتو الصيفي الحالي عقب قيادة فريقه للفوز على آرسنال في نهائي الدوري الأوروبي بأربعة أهداف مقابل هدف.