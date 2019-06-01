رياضة | الزمالك يفاوض ميدو جابر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يفاوض ميدو جابر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسئولو نادي الزمالك في مفاوضات جادة من أجل ضم ميدو جابر، نجم نادي مصر المقاصة الحالي، والأهلي السابق، للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

Advertisements

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن الزمالك دخل في مفاوضات قوية مع المقاصة وبالتحديد وكيل ميدو جابر لضمه لصفوفه بعد رحيله عن الأهلي.

وكان المقاصة تعاقد مع ميدو جابر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة 3 مواسم من أجل تدعيم صفوفه خاصة أن الأخير لم يجد الفرصة للمشاركة أساسيا مع القلعة الحمراء.