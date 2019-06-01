رياضة | الزمالك يتحرك لضم بديل حمدي النقاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يتحرك لضم بديل حمدي النقاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسئولو نادي الزمالك في مفاوضات جادة من أجل ضم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، خلال الفترة المقبلة.

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وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن إدارة الزمالك تسعى للتعاقد مع علي فوزي الظهير الأيمن للفريق البترولي بداية من الموسم القادم، حيث أن التونسي حمدي النقاز هو من يشغل هذا المركز في الفترة الحالية.

كما يرغب القلعة البيضاء في ضم فوزي على أن يتم دخول عماد فتحي لاعب الزمالك في الصفقة بالإضافة إلى مبلغ مالي.