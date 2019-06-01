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انت الان تتابع بعد فضيحة نهائي إفريقيا.. ماذا قالت الصحف المغربية؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١١ ص
الوداد والترجي
سلطت الصحافة المغربية الضوء على الفضيحة التحكيمية التي شهدتها المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، التي جمعت بين فريقي الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، والتي توج بها الفريق التونسي بها بعد اعتبار الفريق الودادي منسحبًا من المباراة في ظل اعتراضه على قرارات الجامبي بكاري جاساما حكم المباراة الذي ألغى هدفًا صحيحا للفريق المغربي بداعي التسلل، وعندما طالب اللاعبون الرجوع لتقنية الفيديو اتضح أن التقنية معطلة منذ بداية المباراة، وتوقفت المباراة عند الدقيقة 61 بسبب رفض مسؤولي الوداد المغربي استكمال اللقاء.
وألغي هدف صحيح للوداد بداعي التسلل، بعدما أحرز اللاعب وليد الكارتي الهدف من رأسية، وعدم العودة للفار بسبب العطل، دون علم لاعبي الفريقين. ونستعرض لكم في السطور التالية ما كتبته الصحافة المغربية.. البداية من موقع «البطولة المغربي» الذى كتب موضوعا بعنوان «بعد الفضيحة.. الكاف يعلن تتويج
البداية من موقع «البطولة المغربي» الذى كتب موضوعا بعنوان «بعد الفضيحة.. الكاف يعلن تتويج الترجي بدوري الأبطال».
وعلق موقع «360le» قائلًا: الناصري: لن نسكت على هذه الفضيحة وسنحتج بالـTAS (المحكمة الرياضية)
وواصل موقع «360le»: «الوداد رفض استكمال نهائي الأبطال بأمر من رئيس الاتحاد المغربي».
بينما جاء عنوان صحيفة المنتخب المغربية: «فضيحة تاريخية تسرق اللقب من الوداد تحت أعين العار».
وقالت صحيفة «هيسبريس» المغربية: «فضيحة كروية» تمنح الترجي لقب «أبطال إفريقيا» على حساب الوداد.
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