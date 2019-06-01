شكرا لقرائتكم خبر عن يزيد الراجحي أولاً في رالي كازاخستان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل النجار (جدة) أنهى البطل السعودي يزيد الراجحي اليوم الخامس من رالي كازاخستان، ضمن بطولة العالم للراليات الصحراوية لأعلى فئة بالمركز الأول، رغم تعرضه لبنشر أثناء السباق، إلا أن حنكة الراجحي قادته للمركز الأول في الجولة الرابعة من كأس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» للراليات الصحراوية الطويلة «كروس كانتري»، والذي يختتم غداً بعد أن استمر لست مراحل خاصة قطع فيها المتسابقون مسافة 2537 كيلومتراً في منطقة مانكيستاو، جنوبي غرب البلاد، والمطلة على بحر قزوين، في حين تستضيف مدينة أكتاو، عاصمة المُقاطعة اليوم، خط نهاية الرالي ونهايته، وتتكون تضاريس الرالي من مسارات رملية وكثبان صحراوية وسهوب عشبية شاسعة تنمو فيها الشجيرات، وبعض الوديان، ويخوض بطلنا الراجحي الرالي على متن سيارة تويوتا هايلوكس مع فريق «أوفردرايف للسباقات» البلجيكي، وبرفقة الملاح الألماني ديرك فون تسيفيتس.

أنهى البطل السعودي يزيد الراجحي اليوم الخامس من رالي كازاخستان، ضمن بطولة العالم للراليات الصحراوية لأعلى فئة بالمركز الأول، رغم تعرضه لبنشر أثناء السباق، إلا أن حنكة الراجحي قادته للمركز الأول في الجولة الرابعة من كأس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» للراليات الصحراوية الطويلة «كروس كانتري»، والذي يختتم غداً بعد أن استمر لست مراحل خاصة قطع فيها المتسابقون مسافة 2537 كيلومتراً في منطقة مانكيستاو، جنوبي غرب البلاد، والمطلة على بحر قزوين، في حين تستضيف مدينة أكتاو، عاصمة المُقاطعة اليوم، خط نهاية الرالي ونهايته، وتتكون تضاريس الرالي من مسارات رملية وكثبان صحراوية وسهوب عشبية شاسعة تنمو فيها الشجيرات، وبعض الوديان، ويخوض بطلنا الراجحي الرالي على متن سيارة تويوتا هايلوكس مع فريق «أوفردرايف للسباقات» البلجيكي، وبرفقة الملاح الألماني ديرك فون تسيفيتس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يزيد الراجحي أولاً في رالي كازاخستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.