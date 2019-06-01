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فضية وبرونزية لقوى الاحتياجات الخاصة في بطولة دانييلا الدولية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

حقق لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة عبدالرحمن القرشي الميدالية الفضية لسباق 200 متر تصنيف (T 53) في بطولة دانييلا⁩ في سويسرا، وأنهى القرشي السباق بزمن 57:28 ثانية ليحل ثانياً في المنافسات التي جرت أمس الخميس، فيما نال زميله فهد الجنيدل المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 100 متر تصنيف (T 53) بزمن 17:15 ثانية.

وسيشارك الأخضر في بطولة ⁧سويسرا الوطنية المفتوحة التي ستنطلق اليوم (السبت) وتستمر لمدة يومين.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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