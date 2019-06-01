شكرا لقرائتكم خبر عن فضية وبرونزية لقوى الاحتياجات الخاصة في بطولة دانييلا الدولية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)حقق لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة عبدالرحمن القرشي الميدالية الفضية لسباق 200 متر تصنيف (T 53) في بطولة دانييلا في سويسرا، وأنهى القرشي السباق بزمن 57:28 ثانية ليحل ثانياً في المنافسات التي جرت أمس الخميس، فيما نال زميله فهد الجنيدل المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 100 متر تصنيف (T 53) بزمن 17:15 ثانية.
وسيشارك الأخضر في بطولة سويسرا الوطنية المفتوحة التي ستنطلق اليوم (السبت) وتستمر لمدة يومين.
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