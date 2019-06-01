شكرا لقرائتكم خبر عن فضية وبرونزية لقوى الاحتياجات الخاصة في بطولة دانييلا الدولية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

حقق لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة عبدالرحمن القرشي الميدالية الفضية لسباق 200 متر تصنيف (T 53) في بطولة دانييلا⁩ في سويسرا، وأنهى القرشي السباق بزمن 57:28 ثانية ليحل ثانياً في المنافسات التي جرت أمس الخميس، فيما نال زميله فهد الجنيدل المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 100 متر تصنيف (T 53) بزمن 17:15 ثانية.

وسيشارك الأخضر في بطولة ⁧سويسرا الوطنية المفتوحة التي ستنطلق اليوم (السبت) وتستمر لمدة يومين.