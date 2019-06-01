شكرا لقرائتكم اليوم.. تذكرتى تواصل فتح منافذ بيع تذاكر بطولة كأس الأمم الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تستمر فروع تذكرتى، على فتح منافذ بيع تذاكر بطولة كأس الأمم الأفريقية، للجماهير اليوم السبت، والتى تنطلق يونيو المقبل بالقاهرة.

وكان مسئولو الشركة أعلنوا أن موقع تذكرتى يتم تأمينه منعًا لأى عملية قرصنة على الموقع، للحفاظ على سرية بيانات الجماهير، خاصة التى ستقوم بإدخال أرقام البطاقات الائتمانية للدفع الإلكترونى نظير الحصول على تذاكر امم افريقيا 2019.

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا منافذ استلام التذاكر والتى يقدم "اليوم السابع" قائمة كاملة بها:

Advertisements

الدرجه الأولى: أفرع أورنج التالية ( مصر الجديدة - مدينه نصر - التجمع - الرحاب - الدقى - وسط البلد- الزمالك -المنيل - العباسيه - شبرا - 6 اكتوبر - الهرم - المعادى - المقطم -" الاسكندريه - الإسماعليه - السويس).

الدرجه الثانية والثالثة: جميع مراكز الشباب التالية ( مركز شباب الجزيرة - مركز شباب الأولمبى المعادى - نادى منتخب السويس - مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية - الحى السادس بأكتوبر - نادى اصحاب الجياد بسموحه - نادى الشمس.

كما خصصت تذكرتى خطا ساخنا للاستفسارات والحصول على مزيد من المعلومات و رقمه 15355 و الموقع الرسمى www.tazkarti.com.