شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يحذر لاعبى الأهلى من السفر للخارج.. اعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، تحذير للاعبى الفريق، من السفر لخارج البلاد، إلا بعد أذن منه بعد أن شهدت الساحة الرياضية متغيرات فى جدول مسابقة الدورى، رغم تأكيد اتحاد الكرة على أن الفريق لن يلعب مواجهتي المقاولون والزمالك المتبقيين له فى الدوري العام إلا بعد كأس الأمم الافريقية .

وأكد مدير الكره على اللاعبين، أن يكونوا مستعدين لحين اتخاذ مجلس الإدارة لقراره النهائي فى أزمة جدول الدوري خلال الساعات القادمة .

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