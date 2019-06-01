كتب: أحمد موسىنشرت صحيفة المنتخب المغربية صورة لتقنية الفيديو والذي تم تكسيره خلال نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي والوداد والذي توج خلاله الفريق التونسي بلقب البطولة بعد انسحاب الفريق المغربي بسبب مطالبته بهدف صحيح، إلا أن الجميع تفاجئ بتعطل الفار.
وذكرت الصحيفة المغربية أن الشاشة تم تحطيمها بفعل فاعل بعد إحراز الوداد هدف صحيح في شوط المباراة الثاني.
وأعلن الحكم بكاري جاساما نهاية المباراة بتتويج الترجي بطلا لدوري أبطال أفريقيا بعد انسحاب فريق الوداد المغربي من المباراة.
وانسحب فريق الوداد الرياضي...
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل| شاهد بالصور.. تعمد تحطيم شاشة الفار في نهائي أفريقيا بين الترجي والوداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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