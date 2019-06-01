سموحة يستعد للاتحاد السكندري بالبدلاء والناشئين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق سموحة تحت قيادة حسام حسن المدير الفني للفريق، لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الاثنين المقبل، في الجولة الأخيرة ببطولة الدوري . ويحرص حسام حسن علي مشاركة بدلاء وناشئين الفريق في المباراة بعد أن قرر اراحة اللاعبين الاساسين بالاضافة الي الثنائي الدولي عقب انضمهامهما الي قائمة المنتخب الوطني الاولية لبطولة امم افريقيا . Advertisements يذكر أن ، مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، قرر طبع 3 آلاف تذكرة لمباراة زعيم الثغر أمام سموحة بعد التأكد من إقامة اللقاء بالجماهير على استاد برج العرب. وضمن فريق سموحة البقاء في بطولة الدوري عقب الفوز علي بتروجت في الجولة الماضية بالبطولة .

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