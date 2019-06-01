شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام لـ "محمد صادق" مع الدراويش هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألق محمد صادق جناح الاسماعيلى والمنتخب الاوليمبى مع الدراويش هذا الموسم حيث شارك فى معظم مبارياته فريقه وانضم لصفوف الفراعنة فى بعض الاوقات ولكنه لم يحظى بالاختيار النهائى للمكسيكى خافيير اجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر فى بطولة كأس الامم الافريقية المقرر انطلاقها 21 يونيو الجارى بالقاهرة وفى السطور التالية نرصد أهم أرقام محمد صادق مع الاسماعيلى هذا الموسم 1-صادق خاض هذا الموسم 37 مباراة بواقع 29 مباراة فى الدورى ولقاء وحيد بالكأس و7 مواجهات ببطولة دورى أبطال افريقيا. Advertisements 2-إجمالى عدد الدقائق 2.738 ، صنع خلالهم 6 أهداف ولم يسجل أى اهداف. 3-صادق نال 6 بطاقات صفراء ولم يحصد أى بطاقات حمراء. 4-وشارك اللاعب الشاب صاحب الــ21 عاما فى 4 مراكز هم الجناح الأيسر وصانع الألعاب وخط وسط المهاجم وخط وسط المدافع. 5-وأظهرت لغة الارقام مساهمة صادق فى نسبة 21 % من الاهداف التى سجلها الفريق هذا الموسم.

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