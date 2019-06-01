شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة ينتظر قرار لجنة المسابقات لتحديد موعد مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر فريق الجونة بقيادة حمادة صدقى خطاب من قبل لجنة المسابقات لمعرفة تحديد موعد مباراة الزمالك المؤجلة من بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم . وعاد فريق الجونة الى التدريبات الجماعية أمس عقب الإجازة التى منحها لهم حمادة صدقى المدير الفنى بعد التعادل أمام الإسماعيلى وضمان البقاء فى بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم . ويحتل فريق الجونة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 37 نقطة .

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