موعد مباراة ليفربول وتوتنهام والقنوات الناقلة بنهائي دوري الأبطال

يتلقي، فريق ليفربول الإنجليزي مع مواطنة توتنهام مساء اليوم السبت على ملعب واندا ميتروبوليتانو بإسبانيا، بالنهائي المرتقب في دوري أبطال أوروبا 2019.

ويأمل ليفربول بقيادة الإلماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق بمشاركة اللاعب المصري محمد صلاح ورفاقة فى حسم اللقب المنتظر الذي غاب عن غرفة بطولاته لمدة كبيرة، فيما يطمح توتنهام فى إنهاء مغامرته

وتحقيق اللقب وإسعاد جماهيره.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام

تنطلق مباراة ليفربول وتوتنهام في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة،

والساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،

Advertisements

والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام

تذاع مباراة ليفربول وتوتنهام بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت

HD 1 المشفرة.

وتمكن ليفربول من تخطي برشلونة بجدارة، حيث قام لاعبي الريدز بعمل ريمونتادا قوية خلال

مباراة العودة وحقق الفوز على برشلونة برباعية دون رد في مباراة العودة بعد خسارتة في الذهاب بثلاثية نظيفة، بينما نجح توتنهام الإنجليزي من تخطي إياكس الهولندي خلال الدقائق الأخيرة من مباراة العودة، مما جعل نهائي الابطال يكون بين توتنهام وليفربول في قمة نارية، أوروبية إنجليزية، نتعرف الآن سوياً علي موعد مباراة ليفربول القادمة.